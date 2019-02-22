«Монако» объявил о назначении бизнесмена Петрова на пост генерального директора

«Монако» на своём официальном сайте объявил о назначении на пост генерального директора клуба российского бизнесмена Олега Петрова. Напомним, ранее монегасков покинул Вадим Васильев.



«Я благодарю членов совета директоров и президента Дмитрия Рыболовлева за оказанное доверие. Это честь для меня – занять этот пост в клубе с такой историей, традициями и одним из самых внушительных послужных списков во французском футболе.



Я с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами. Совместно мы приложим все усилия для того, чтобы помочь клубу вернуться на путь побед, которыми были ознаменованы прошлые годы, и продолжить его развитие. Нам предстоит большая работа, но команда обладает огромным потенциалом, и я с оптимизмом смотрю в будущее», — заявил Петров.

Головин: благодарен Васильеву, во многом благодаря ему я оказался в «Монако»