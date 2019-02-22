Агент: Дивеевым интересовались «Монако» и «Зенит», но в ЦСКА он вырастет быстрее

Олег Ерёмин, агент защитника «Уфы» Игоря Дивеева, подтвердил скорый переход игрока в ЦСКА, а также рассказал об интересе к его клиенту со стороны других клубов.



«У Дивеева были варианты помимо ЦСКА. Например, «Монако» и «Зенит» интересовались им, но есть уверенность, что у Гончаренко в ЦСКА игрок вырастет быстрее. Мы хорошо знаем его способности, возможности, талант работать с молодёжью. У него всегда в составе играют молодые футболисты, он им доверяет. Для любого футболиста это важно. В первую очередь расчёт на это.



В финансовом плане после перехода в ЦСКА Дивеев выиграл относительно «Уфы», но немного. Всё будет зависеть от того, как он будет проявлять себя дальше. Не боится ли игрок конкуренции? Её отсутствие – это всегда плохо. Да здравствует конкуренция! В ней рождаются таланты и вырастают хорошие игроки», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Защитник «Уфы» Дивеев перейдёт в ЦСКА