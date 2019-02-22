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Семак: «Зенит» ждут две тяжёлые встречи с «Вильярреалом»

Семак: «Зенит» ждут две тяжёлые встречи с «Вильярреалом»
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники петербургскому клубу достался «Вильярреал».

«Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжёлые встречи. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее.

Я думаю, что турнирная ситуация в чемпионате не влияет на состояние соперника. Наоборот, не самое удачное выступление в лиге — очень серьёзная мотивация к тому, чтобы реабилитироваться и как можно более удачно сыграть в другом турнире.

Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своём поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнём на «Газпром Арене», не имеет», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19 для «Зенита»
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