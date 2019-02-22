Илюхина назначена и.о. председателя совета директоров «Зенита»

В связи с избранием Александра Дюкова президентом Российского футбольного союза исполняющим обязанности председателя совета директоров «Зенита» назначена член совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина. Об этом сообщил официальный сайт петербургской команды.

Ранее стало известно, что свой пост покинул президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Вместо него главой и генеральным директором сине-бело-голубых назначен Александр Медведев.

Совет директоров «Зенита» одобрил отчёт об исполнении бюджета и инвестиционной программы клуба в сезоне-2017/18 и утвердил проект бюджета и инвестиционной программы на нынешний сезон.

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.