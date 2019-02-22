Фурсенко покинул пост президента «Зенита», вместо него назначен А. Медведев

«Зенит» на своём официальном сайте объявил об изменениях в руководстве по итогам заседания совета директоров.



Свой пост покинул президент петербургского клуба Сергей Фурсенко. Вместо него главой и генеральным директором сине-бело-голубых назначен Александр Медведев. Отмечается, что Фурсенко вступил в должность вице-президента АО «Газпромбанк» и отныне будет представителем банка в совете директоров клуба.



Фурсенко пришёл в «Зенит» в 2005 году, заняв пост председателя совета директоров, а спустя год стал президентом клуба. В 2008 году функционер покинул должность. В 2010 году был избран президентом Российского футбольного союза, а в 2012 году подал в отставку. В мае 2017 года Фурсенко вернулся на пост президента «Зенита».

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