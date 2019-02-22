«Факел» взял в аренду полузащитника ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Олейников завершит сезон в воронежском «Факеле», который выступает в Футбольной национальной лиге. Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 и содержит опцию выкупа трансфера. Об этом сообщил официальный сайт красно-синих.



Олейников является воспитанником «армейской» школы. В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл за молодёжную команду 15 матчей, в которых забил шесть голов, а также принял участие в кубковой игре с «Тюменью» за основной состав ЦСКА.

«Факел» после 24 туров занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 14-е место с 29 баллами в активе. В 25-м туре воронежская команда сыграет 3 марта на выезде с «Химками».