Прядкин: зачем перешли на две игры в Кубке России? А вы у Хашига спросите

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин не исключил варианта с изменением формата Кубка России, в котором четвертьфинальные и полуфинальные раунды проводятся из двух матчей.

«Пока не отменили, но ставим вопрос. Зачем принимали? А вы у Хашига спросите, он был инициатором. А потом «Краснодар» попал в Лигу Европы, прошёл в плей-офф, и они стали задыхаться, когда попали в жёсткий график», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что в данный момент в Кубке России сыграны первые четвертьфинальные матчи: «Локомотив» обыграл «Рубин» (1:0), «Оренбург» проиграл тульскому «Арсеналу» (2:4), «Спартак» разошёлся миром с «Уралом» (1:1), «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).