Сульшер: хочу, чтобы «Ман Юнайтед» сыграл с «Ливерпулем» лучше, чем с «ПСЖ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от домашнего матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Это важная игра для обеих команд. Мы хотим попасть в топ-4 чемпионата. Понимаем, насколько противостояние с «Ливерпулем» важно для «Юнайтед», для болельщиков, для всего клуба. Ждём вызова.

Наша цель — построить команду, достойную истории «Манчестер Юнайтед». Это может стать новым шагом, если мы сможем обыграть «Ливерпуль» на своём поле. Было здорово одержать победы в выездных матчах с «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Челси», но нам нужно проявить себя и дома.

Знаем, что нас ждёт сложная игра. «Ливерпуль» показывает невероятный футбол в нынешнем сезоне. Но команда Юргена Клоппа знает, что играть на «Олд Траффорд» всегда непросто.

Хочу, чтобы «МЮ» сыграл лучше, чем с «ПСЖ». Такова наша цель. Это важная игра с соперником высокого уровня. Нам нужно опираться на опыт матча с «ПСЖ» и оставаться в игре в течение всей встречи», — приводит слова Сульшера пресс-служба «красных дьяволов».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 24 февраля. Начало встречи — в 17:05 мск.