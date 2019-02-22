Воспитанник «Зенита» Евсеев перешёл в «Химки»

Бывший полузащитник «Урала» Алексей Евсеев перешёл в «Химки». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался подмосковному клубу бесплатно. Хавбек подписал с клубом контракт до лета 2020 года. За «Химки» он будет выступать под 94-м номером.

24-летний Евсеев является воспитанником «Зенита», за который выступал с 2013 по 2017 год, провёл 11 матчей, не отметившись результативными действиями. В 2017 году перешёл в «Урал», в составе которого отыграл 27 матчей, стал автором пяти забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами.

После 24 туров «Химки», набрав 31 очко, занимают 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.