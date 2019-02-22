Газизов: для развития Дивеева переход в ЦСКА — лучший выбор

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход в ЦСКА на правах аренды защитника команды Игоря Дивеева.

«Трансфер Дивеева в ЦСКА — это не решение одного дня. За ним следили. Были предложения от других клубов, но решили, что для развития игрока ЦСКА — лучший выбор. Решение принимали и сам игрок, и мы.

Клуб хорошо развивает молодых футболистов, у него будут все возможности. Сыграли роль и мои дружеские отношения с Виктором Михайловичем, я сильно уважаю и Евгения Ленноровича.

Всё это позволило трансферу состояться. Повторюсь, для развития Дивеева это лучший вариант», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дивеев принял участие в двух матчах и забил один гол.