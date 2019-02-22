Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Облак близок к продлению контракта с «Атлетико» с зарплатой € 10-12 млн в год

Облак близок к продлению контракта с «Атлетико» с зарплатой € 10-12 млн в год
Футбол / Испания

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак продолжает вести переговоры с руководством клуба о продлении сотрудничества, сообщает AS.

Стороны близки к подписанию нового контракта, по условиям которого зарплата 26-летнего словенца вырастет до € 10-12 млн в год.

Клуб и игрок долго не могли договориться о сумме выкупа. Ожидается, что в новом соглашении она составит € 150-200 млн.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры словенский вратарь пропустил 17 голов в 24 встречах.

«Атлетико», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче 25-го тура мадридская команда на домашнем стадионе сыграет с «Вильярреалом». Начало встречи запланировано на 18:15 мск.

Боссы «Атлетико» сошли с ума. Хотят продать лучшего из воспитанников клуба
Нельзя настолько нелепо портить свой имидж.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент