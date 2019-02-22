Облак близок к продлению контракта с «Атлетико» с зарплатой € 10-12 млн в год

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак продолжает вести переговоры с руководством клуба о продлении сотрудничества, сообщает AS.

Стороны близки к подписанию нового контракта, по условиям которого зарплата 26-летнего словенца вырастет до € 10-12 млн в год.

Клуб и игрок долго не могли договориться о сумме выкупа. Ожидается, что в новом соглашении она составит € 150-200 млн.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры словенский вратарь пропустил 17 голов в 24 встречах.

«Атлетико», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В матче 25-го тура мадридская команда на домашнем стадионе сыграет с «Вильярреалом». Начало встречи запланировано на 18:15 мск.