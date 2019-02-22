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Стало известно расписание матчей между «Краснодаром» и «Валенсией» в Лиге Европы

Стало известно расписание матчей между «Краснодаром» и «Валенсией» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы

УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между «Краснодаром» и «Валенсией» пройдёт в Испании 7 марта, ответная встреча состоится в России 14 марта.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы (7 марта)

«Зенит» — «Вильярреал» (начало — в 20:55 мск)

«Ренн» — «Арсенал» (начало — в 20:55 мск)

«Севилья» — «Славия» (начало — в 20:55 мск)

«Динамо» (Загреб) — «Бенфика» (начало — в 20:55 мск)

«Айнтрахт» — «Интер» (начало — в 20:55 мск)

«Валенсия» — «Краснодар» (начало — в 23:00 мск)

«Наполи» — «Зальцбург» (начало — в 23:00 мск)

«Челси» — «Динамо» (Киев) (начало — в 23:00 мск).

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы (14 марта)

«Краснодар» — «Валенсия» (начало — в 20:55 мск)

«Зальцбург» — «Наполи» (начало — в 20:55 мск)

«Динамо» (Киев) — «Челси» (начало — в 20:55 мск)

«Вильярреал» — «Зенит» (начало — в 23:00 мск)

«Арсенал» — «Ренн» (начало — в 23:00 мск)

«Славия» — «Севилья» (начало — в 23:00 мск)

«Бенфика» — «Динамо» (Загреб) (начало — в 23:00 мск)

«Интер» — «Айнтрахт» (начало — в 23:00 мск).

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