Дивеев: для меня огромный вызов — играть за ЦСКА

Защитник «Уфы» Игорь Дивеев попрощался с болельщиками и клубом в связи с трансфером в московский ЦСКА.

19-летний футболист перешел в стан «армейцев» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа игрока.

«Хочу поблагодарить болельщиков, руководство клуба и тренерский состав, а также игроков, которые меня поддерживали, когда я первый раз пришёл на тренировку. Для меня огромный вызов — играть за ЦСКА. Наша республика — наша команда», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе «Уфы».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дивеев принял участие в двух матчах и забил один гол.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 2 марта московский клуб проведёт выездную встречу 18-го тура с тульским «Арсеналом».