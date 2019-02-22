Зане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов стал немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане. Об этом сообщает официальный «твиттер» турнира.

Зане отличился на 85-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «Шальке-04» (3:2), выполнив великолепный удар со штрафного.

На звание автора лучшего гола недели также претендовали Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Карим Бензема («Реал») и Николо Дзаньоло («Рома»).

23-летний Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах Лиги чемпионов, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.