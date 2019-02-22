Мусаев: рады, что «Краснодару» досталась «Валенсия» в 1/8 финала Лиги Европы

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о «Валенсии», с которой его команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

«Валенсия» — клуб с большой историей, в его составе есть ряд игроков серьёзного европейского уровня. Он показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошёл до полуфинала и сражается за выход в финал. Мы рады этому жребию, потому что, только встречаясь с соперниками такого уровня, можем расти, прибавлять в мастерстве как индивидуально, так и как команда в целом», — приводит слова Мусаева пресс-служба «горожан».

Первый матч «Краснодар» и «Валенсия» проведут в Испании 7 марта. Ответная встреча состоится в России 14 марта.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Байер», а «Валенсия» оказалась сильнее «Селтика».