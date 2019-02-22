Вандерсон: «Краснодару» будет очень непросто с «Валенсией», но шансы у нас есть

Нападающий «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команда сыграет с испанской «Валенсией».



«В составе «Валенсии» собраны хорошие футболисты. Это классная команда, которая любит и умеет контролировать мяч. Нам будет очень непросто, но шансы у нас, конечно же, есть. Впрочем, сейчас мы сконцентрированы на ближайшем матче – кубковой встрече с «Ростовом». Будем идти от игры к игре и более пристально сосредоточимся на «Валенсии» уже непосредственно перед первой встречей с ней», — приводит слова Вандерсона официальный сайт краснодарского клуба.

Первый матч «Валенсия» — «Краснодар» пройдёт в Испании 7 марта. Ответная встреча состоится в России 14 марта.