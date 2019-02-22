Олссон: «Валенсия» – очень серьёзный соперник, один из старейших клубов Испании

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон поделился мнением о жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команда сыграет с испанской «Валенсией».



«Конечно же, «Валенсия» – очень серьёзный соперник, один из старейших и известнейших клубов в Испании. Первая встреча пройдёт в гостях, там нам придётся нелегко, но мы постараемся добиться хорошего результата. А в ответном матче, который состоится на нашем поле, будет уже совсем другая игра, и уже мы постараемся диктовать условия. Мы смогли пройти Леверкузен, и мне кажется, «Валенсия» – команда примерно того же уровня. Значит, если сумеем продемонстрировать свои лучшие качества, сможем преодолеть и этот барьер», — приводит слова Олссона официальный сайт клуба.

Первый матч «Валенсия» — «Краснодар» пройдёт в Испании 7 марта. Ответная встреча состоится в России 14 марта.