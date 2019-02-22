Азмун и Бойко — в составе сборной недели Лиги Европы

УЕФА огласил состав символической сборной недели по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный «твиттер» турнира.

В неё вошёл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который стал автором двух забитых мячей в матче с «Фенербахче» (3:1), и был признан игроком недели в Лиге Европы. Также в команду попал голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко, совершивший несколько впечатляющих сейвов в ответном матче с «Олимпиакосом» (1:0).

Полностью состав символической сборной выглядит так:

вратарь: Денис Бойко («Динамо» Киев)

защитники: Стефан Лихтштайнер («Арсенал»), Эмит Дилавер («Динамо» Загреб), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Владимир Цоуфаль («Славия»)

полузащитники: Пабло Сарабия («Севилья»), Гранит Джака («Арсенал»), Ксавер Шлагер («Ред Булл Зальцбург»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»)

нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Патсон Дака («Ред Булл Зальцбург»).