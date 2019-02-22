Хацкевич — о противостоянии с «Челси»: до начала игры шансы всегда 50 на 50

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от противостояния с лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50. До встречи с лондонцами мы проведём ещё два матча в украинской Премьер-лиге, так что пока говорить о форме «Челси» немного рано. Пока мы только знаем соперника», — приводит слова Хацкевича пресс-служба киевского клуба.

«Челси» и «Динамо» проведут первый матч в Лондоне 7 марта. Ответная игра состоится в Киеве 14 марта.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» обыграло греческий «Олимпиакос», а «Челси» оказался сильнее шведского «Мальмё».