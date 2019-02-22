Вальверде: в чемпионате Испании ещё ничего не решено

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» и оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Матч с «Севильей» очень важен для нас. Нам предстоит встретиться с очень серьёзным соперником, который особенно хорошо играет дома. Есть и другие встречи, о которых стоит думать «Барселоне», но сначала мы должны провести матч с «Севильей».

Хотим увеличить преимущество в Примере, чтобы у других команд было меньше шансов догнать нас. В чемпионате ещё ничего не решено. Например, есть «Атлетико», который может быстро сократить отставание», — приводит слова Вальверде Goal.

Матч «Севилья» — «Барселона» состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завтра, 23 февраля, и начнётся в 18:15 мск.