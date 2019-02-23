Зафутболь открытку — сделай необычный подарок ко Дню защитника Отечества!

«Чемпионат» ко Дню защитника Отечества предлагает сделать футбольную открытку от сборной России и карты «Мир», а также принять участие в розыгрыше поездки на матч национальной команды в отборочном турнире Евро-2020.

Чтобы получить возможность поддержать сборную России на игре с командой Бельгии, которая состоится 21 марта в Брюсселе, вам нужно создать открытку и поделиться ею с друзьями на своей странице во «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Одноклассниках» до 23 февраля.

Победитель станет известен 1 марта. Ему будут оплачены два билета на матч Бельгия — Россия, перелёт в Брюссель и проживание в гостинице.

Ознакомиться с полными условиями акции можно на странице проекта.