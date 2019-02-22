Мане — лучший игрок «Ливерпуля» в январе

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком команды в январе. Об этом сообщает официальный «твиттер» английского клуба.

Мане занял первое место по итогам голосования среди болельщиков, опередив в борьбе за эту награду египетского полузащитника Мохамеда Салаха и бразильского нападающего Роберто Фирмино.

«Я просто стараюсь делать то, что могу. Что касается команды, то у нас была пара сложных игр, так как нам нравится побеждать. Но это часть футбола. Мы должны продолжать идти к цели, работать больше и усерднее, чтобы добиваться результатов.



Награда — это мотивация, но я всегда мотивирован как игрок. Я рад, что фанаты проголосовали за меня, и сказал бы им, что мы постараемся сделать всё, чтобы этот сезон стал особенным», — сказал Мане.

В январе 26-летний Мане провёл четыре матча, в которых забил два гола.