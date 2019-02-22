ЦСКА заявил Н’Диайе под 18-м номером

Малийский нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе попал в заявку команды под 18-м номером. Об этом сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, форвард сможет принимать участие в матчах чемпионата России.

18-летний Н’Диайе перешёл в ЦСКА 5 октября 2018 года из малийского клуба «Гуидарс». Сумма трансфера составила € 70 тыс. «Армейцы» не сумели заявить форварда до зимнего трансферного окна, поэтому на поле он не выходил.



ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта в 14:00 мск.