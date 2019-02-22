Кондогбиа пропустит игры с «Краснодаром», он наказан за умышленный «горчичник»

Центральноафриканский полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа дисквалифицирован на два матча Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В УЕФА посчитали, что хавбек умышленно получил жёлтую карточку в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (2:0).

Таким образом, хавбек пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром», которые состоятся 7 и 14 марта.

26-летний Кондогбиа перешёл в «Валенсию» летом 2017 года из «Интера» на правах аренды. Через год испанский клуб выкупил трансфер футболиста. Сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне Кондогбиа принял участие в одном матче Лиги Европы. На его счету также 12 матчей в национальном испанском чемпионате. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.