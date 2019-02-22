Лапорт продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Эмериком Лапортом. Новый договор рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Очень счастлив, что останусь в «Манчестер Сити» на долгое время. Этот клуб даёт мне всё, что нужно для развития игры. Я уже добился больших успехов и хочу продолжить становиться всё лучше и лучше. Моя цель — завоевание трофеев. Считаю, что «Сити» — лучшее место для реализации моих амбиций», — сказал Эмерик.

Лапорт перешёл в «Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний француз забил два гола и отдал одну результативную передачу в 27 матчах.

«Манчестер Сити», набрав 65 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.