Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эспаньол» — «Уэска». 22 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лапорт продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Лапорт продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года
Футбол / Англия

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Эмериком Лапортом. Новый договор рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Очень счастлив, что останусь в «Манчестер Сити» на долгое время. Этот клуб даёт мне всё, что нужно для развития игры. Я уже добился больших успехов и хочу продолжить становиться всё лучше и лучше. Моя цель — завоевание трофеев. Считаю, что «Сити» — лучшее место для реализации моих амбиций», — сказал Эмерик.

Лапорт перешёл в «Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний француз забил два гола и отдал одну результативную передачу в 27 матчах.

«Манчестер Сити», набрав 65 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

Зане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент