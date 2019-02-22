Джано профинансировал лечение молодой футболистки

Грузинский полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе профинансировал лечение тяжелобольной 18-летней футболистки Нино Гургенидзе.



Недавно был объявлен срочный сбор средств на дорогостоящее лечение девушки за границей. Ананидзе не остался в стороне и перевёл требуемые деньги. Грузинские болельщики в соцсетях активно благодарят 26-летнего игрока за этот поступок.



Гургенидзе выступает за клуб «Мартве» из Кутаиси и играет на позиции полузащитника.

Напомним, Ананидзе является воспитанником «Спартака», в январе он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек провёл за красно-белых всего три матча, в которых стал автором одной результативной передачи. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2021 года.