Бербатов: Бэйл по какой-то причине является козлом отпущения в «Реале»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов прокомментировал положение в «Реале» валийского форварда Гарета Бэйла.

«Кажется, Бэйл виноват во всём, когда что-то идёт не так в «Реале», и это несправедливо. Если вы посмотрите на его статистику, то увидите, что он забил 12 голов в 30 матчах в этом сезоне. Он хорошо играет, но по какой-то причине является козлом отпущения. Если футболист не чувствует признательности, то он должен идти дальше», — приводит слова Бербатова Bet Fair.

Бербатов оценил также возможность возвращения Бэйла в «Тоттенхэм Хотспур».

«В первую очередь это вопрос денег. Я не уверен, что «шпоры» смогут позволить себе потратить более £ 100 млн на игрока. Но Бэйл — талант мирового класса, который может сыграть в любом клубе, и было бы здорово увидеть его снова в Премьер-лиге», — добавил болгарин.