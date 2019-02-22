Гвардиола: ситуация Сарри отличается от моей, «МС» никогда не сомневался во мне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника лондонского «Челси» Маурицио Сарри в связи с последними слухами о возможном увольнении итальянца.

«Ситуация Сарри отличается от моей. В мой первый сезон клуб никогда не сомневался во мне. В СМИ никогда не появлялось новостей, что меня уволят, если мы проиграем определённый матч. Этого никогда не было.

Иногда нужно время, чтобы всё исправить. Первый сезон Сарри в этом плане ничем не отличается, требуется время. Но меня поддерживали в «Сити».

Игроки знали, кто их тренирует, и все находились в правильной ситуации. После этого можно выиграть или проиграть, но всё будет стабильно. Это лучший способ построить что-то на долгое время, а не на короткий период.

Меня удивило произошедшее с Антонио Конте. Он выиграл Премьер-лигу с «Челси», но затем команда проиграла один или два матча в начале следующего сезона, после чего появились слухи о его увольнении.

Я всегда был высокого мнения о Сарри и его командах. Когда мы пересматривали матч «Манчестер Сити» — «Челси», видели невероятные вещи в исполнении лондонцев. Возможно, многие мне не поверят, но это правда», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.