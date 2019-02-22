Филипе Луис может перейти в «Барселону»

«Барселона» проявляет интерес к бразильскому защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно. Летом у Луиса заканчивается срок контракта с «Атлетико» и он может достаться каталонцам бесплатно. В «Барселоне» в лице бразильца видят дублёра основного левого защитника Жорди Альбы.

Каталонцы рассматривают в этой роли также 18-летнего воспитанника клуба Хуана Миранду.

33-летний Луис перешёл в «Атлетико» летом 2010 года из «Депортиво» за € 10 млн. В 2014 году году он был продан в «Челси» за € 20 млн, но через год вернулся в стан «матрасников», которые заплатили за него € 16 млн. В нынешнем сезоне Луис провёл 15 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу.