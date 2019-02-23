Тренер «Вильярреала»: у «Зенита» хороший состав, но всё будет зависеть от нас

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команда сыграет с «Зенитом».

«Мы знали, что нам не выпадет лёгкий жребий, так как все оставшиеся команды очень сильны. Мы сыграем с лидером чемпионата России, на матч с которым далеко добираться. Это будут сложные матчи, но мы подойдём к ним с уверенностью в себе.

«Зенит» — отличная команда, у него очень хороший состав. Зимой они потратили много денег на усиление состава. Впрочем, всё будет зависеть от нас самих, мы ориентируемся на свои силы», — приводит слова Кальехи Plazadeportiva.

Первая игра между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 7 марта, ответная встреча состоится в Испании 14 марта.