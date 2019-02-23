Г. Невилл: «МЮ» будет трудно отказать Сульшеру, если он обыграет «Ливерпуль»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что Уле-Гуннар Сульшер должен стать постоянным главным тренером «красных дьяволов», если его команда одержит победу в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Два или три месяца назад Сульшер лишь надеялся получить эту работу, но если он обыграет «Ливерпуль» в воскресенье, я не смогу понять, каким образом он её не сможет получить.

Такие вещи не должны зависеть от одного матча, но если победить во встречах с «Челси», «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Ливерпулем» не будет практически никаких шансов, то почему ему не стоит дать эту работу?

Это невероятные результаты. Будет трудно не предоставить ему возможность тренировать «МЮ» на постоянной основе, если он продолжит обыгрывать команду за командой», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 24 февраля. Начало встречи — в 17:05 мск.