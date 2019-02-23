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«Локомотив» отдал Маргасова в аренду «Сочи»

«Локомотив» отдал Маргасова в аренду «Сочи»
Футбол / РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в футбольном клубе «Сочи», сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Маргасов будет выступать в новой команде на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Тимофей является игроком «Локомотива» с февраля 2017 года. До перехода в московский клуб защитник выступал за «Крылья Советов», «Сибирь», «Ростов», «Енисей» и «Академию» из Тольятти. В 2018 году 26-летний футболист играл в «Тосно» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Маргасов не провёл ни одного матча.

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. 3 марта команда Александра Точилина на выезде проведёт матч 25-го тура с «Нижним Новгородом».

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