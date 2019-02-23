Вратарь «Рубина» Городовой перешёл в «Зенит-2»

«Зенит-2» арендовал голкипера «Рубина» Алексея Городового. Об этом сообщает официальный «твиттер» казанского клуба.

Арендное соглашение заключено сроком до окончания нынешнего сезона.

25-летний Городовой является воспитанником ставропольского «Динамо». 31 января 2019 года он перешёл в «Рубин» из норвежского «Конгсвингера» на правах свободного агента. Также голкипер выступал за «Сахалин», «Якутию» и нальчикский «Спартак».

После 24 туров «Зенит-2», набрав восемь очков, занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги. От спасительного 15-го места клуб отстаёт на 20 очков. Следующий матч в ФНЛ «Зенит-2» проведёт на своём поле с «Шинником». Встреча состоится 3 марта на МСА «Петровский».