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Вратарь «Рубина» Городовой перешёл в «Зенит-2»

Вратарь «Рубина» Городовой перешёл в «Зенит-2»
Футбол / РПЛ

«Зенит-2» арендовал голкипера «Рубина» Алексея Городового. Об этом сообщает официальный «твиттер» казанского клуба.

Арендное соглашение заключено сроком до окончания нынешнего сезона.

25-летний Городовой является воспитанником ставропольского «Динамо». 31 января 2019 года он перешёл в «Рубин» из норвежского «Конгсвингера» на правах свободного агента. Также голкипер выступал за «Сахалин», «Якутию» и нальчикский «Спартак».

После 24 туров «Зенит-2», набрав восемь очков, занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги. От спасительного 15-го места клуб отстаёт на 20 очков. Следующий матч в ФНЛ «Зенит-2» проведёт на своём поле с «Шинником». Встреча состоится 3 марта на МСА «Петровский».

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