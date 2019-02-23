«Вердер» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче Бундеслиги

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Вердер» и «Штутгарт» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Бремене на стадионе «Везерштадион». Обслуживал матч арбитр Роберт Хартман.

Счёт был открыт уже на 1-й минуте, отличился бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер, которому ассистировал Марио Гомес. Хозяева сумели отыграться перед самым свистком на перерыв. Гол забил Дави Классен с передачи Макса Крузе.

После матча «Вердер», набрав 32 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Штутгарт» (16) по-прежнему занимает 16-е место в таблице.

В следующем туре «Вердер» на выезде сыграет с «Вольфсбургом». «Штутгарту» предстоит домашняя игра с «Ганновером». Оба матча состоятся 3 февраля.