«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм», «Уотфорд» разгромил «Кардифф Сити»

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Фулхэм». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Фулхэма» Райан Бабель, отличившийся на 3-й минуте. В середине первой половины форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес сравнял счёт. На 40-й минуте мяч забил защитник «молотобойцев» Исса Диоп. Точку в игре поставил хавбек хозяев Майкл Антонио в компенсированное время второго тайма.

В другом матче 27-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Уотфорда» отличились нападающие Жерар Деулофеу, оформивший хет-трик, и Трой Дини, ставший автором дубля. Единственный гол «Кардиффа» забил защитник Сулейман Бамба.