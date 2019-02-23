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«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм», «Уотфорд» разгромил «Кардифф Сити»

«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм», «Уотфорд» разгромил «Кардифф Сити»
Футбол / Англия

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Фулхэм». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Фулхэма» Райан Бабель, отличившийся на 3-й минуте. В середине первой половины форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес сравнял счёт. На 40-й минуте мяч забил защитник «молотобойцев» Исса Диоп. Точку в игре поставил хавбек хозяев Майкл Антонио в компенсированное время второго тайма.

В другом матче 27-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Уотфорда» отличились нападающие Жерар Деулофеу, оформивший хет-трик, и Трой Дини, ставший автором дубля. Единственный гол «Кардиффа» забил защитник Сулейман Бамба.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
22 февраля 2019, пятница. 22:45 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
3 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 – Бабель – 3, 1:1 – Эрнандес – 29, 2:1 – Диоп – 40, 3:1 – Антонио – 90+1
Англия - Премьер-лига. 27-й тур
22 февраля 2019, пятница. 22:45 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
1 : 5
Уотфорд
Уотфорд
0:1 – Деулофеу – 18, 0:2 – Деулофеу – 61, 0:3 – Деулофеу – 63, 0:4 – Дини – 73, 1:4 – Бамба – 82, 1:5 – Дини – 90+1
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