Премьер-Лига запретила «Арсеналу» провести матч с ЦСКА на домашнем стадионе

Тульскому «Арсеналу» запретили проводить матчи Российской Премьер-Лиги на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля, сообщает пресс-служба турнира.

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу 21 февраля после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены», — говорится в сообщении Премьер-Лиги.

Таким образом, матч 18-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА, который должен был состояться в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта, будет проведён на другой арене.