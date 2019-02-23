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«Эспаньол» сыграл вничью с «Уэской»

«Эспаньол» сыграл вничью с «Уэской»
Футбол / Испания

В матче 25-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Уэску». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал хавбек «Эспаньола» Эстебан Гранеро, отличившийся на 20-й минуте. В начале второго тайма защитник «Уэски» Хавьер Этчейта сравнял счёт, результативную передачу отдал защитник Хорхе Пулидо.

Беспроигрышная серия «Эспаньола» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее каталонский клуб одержал одну победу и два раза сыграл вничью. «Уэска» потеряла очки во второй встрече кряду. В игре 24-го тура команда Франсиско Родригеса на домашнем поле потерпела поражение от «Атлетика» из Бильбао (0:1).

«Эспаньол», набрав 30 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, «Уэска» (19) — 20-е.

Испания - Примера. 25-й тур
22 февраля 2019, пятница. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
1 : 1
Уэска
Уэска
1:0 – Гранеро – 20, 1:1 – Этчейта – 47
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