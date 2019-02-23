«Енисей» досрочно расторг контракт с Гавазаем

«Енисей» на своём официальном сайте объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Энисом Гавазаем.

23-летний хавбек перешёл в «Енисей» летом 2018 года из «Скендербеу». В минувшем сезоне Гавазай в составе албанского клуба принял участие в розыгрыше Лиги Европы. В 12 матчах турнира он отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

По ходу своей карьеры Энис успел поиграть за такие клубы, как «Приштина», «Гент» и «Руселаре».

В нынешнем сезоне Гавазай принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (в двух из них вышел на поле в стартовом составе), в которых не смог отметиться результативными действиями. Ещё в 10 встречах полузащитник оставался на скамейке запасных.

«Енисей» с 10 очками находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.