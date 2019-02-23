Кантона: Сульшер – духовный сын Фергюсона

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о наставнике «красных дьяволов» Уле-Гуннаре Сульшере.

«В Сульшере виден дух клуба. Заметно, что в этом отношении он вдохновлён сэром Алексом Фергюсоном. Что-то похожее было в «Барселоне» между Йоханом Кройфом и Хосепом Гвардиолой. Сульшер – духовный сын Фергюсона.

Не каждый экс-футболист способен стать тренером. Считаю, что для «Манчестер Юнайтед» очень важно иметь человека, который чувствует дух клуба, понимает его структуру. Я думаю, Сульшеру должны предоставить постоянную работу. Я был бы рад такому стечению обстоятельств», — приводит слова Кантона Mirror.

Сульшер возглавил «МЮ» после увольнения Жозе Моуринью в середине декабря 2018 года.

