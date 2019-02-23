Гол Пёнтека и красивая передача Конти — в видеообзоре матча «Милан» — «Эмполи»

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Эмполи». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали полузащитники Франк Кессье и Самуэль Кастильехо, а также нападающий Кшиштоф Пёнтек. Результативные передачи в актив записали хавбек Хакан Чалханоглу, защитник Андреа Конти и Кастильехо.

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Ранее команда Дженнаро Гаттузо на выезде обыграла «Аталанту» (3:1) и дома разгромила «Кальяри» (3:0). Для «Эмполи» это поражение стало вторым в последних трёх матчах.

«Милан», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Эмполи» (21) — 17-е.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».