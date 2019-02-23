«Милан» — «Эмполи»: судья отменил гол Борини после просмотра видеоповтора

Главный судья матча 25-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Эмполи» Пьеро Джакомелли отменил гол форварда россонери Фабио Борини после просмотра видеоповтора.
Изначально арбитр засчитал гол, однако благодаря системе VAR (видеоассистента рефери) арбитр своё решение изменил и назначил свободный удар, зафиксировав офсайд.
Видео эпизода также доступно на «Чемпионате».
Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Ранее команда Дженнаро Гаттузо на выезде обыграла «Аталанту» (3:1) и дома разгромила «Кальяри» (3:0). Для «Эмполи» это поражение стало вторым в последних трёх матчах.
«Милан», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Эмполи» (21) — 17-е.
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Настолько противоречивого применения повтора в этом сезоне ещё не было.