«Милан» — «Эмполи»: судья отменил гол Борини после просмотра видеоповтора

Главный судья матча 25-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Эмполи» Пьеро Джакомелли отменил гол форварда россонери Фабио Борини после просмотра видеоповтора.

Изначально арбитр засчитал гол, однако благодаря системе VAR (видеоассистента рефери) арбитр своё решение изменил и назначил свободный удар, зафиксировав офсайд.

Видео эпизода также доступно на «Чемпионате».

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Ранее команда Дженнаро Гаттузо на выезде обыграла «Аталанту» (3:1) и дома разгромила «Кальяри» (3:0). Для «Эмполи» это поражение стало вторым в последних трёх матчах.

«Милан», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Эмполи» (21) — 17-е.