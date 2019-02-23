А. Силва: «Монако» намерен двигаться вперёд после выхода из зоны вылета

Полузащитник «Монако» Адриен Силва поделился ожиданиями от матча 26-го тура французской Лиги 1 с «Лионом».

«Нам предстоит встреча с соперником, который добился хороших результатов в Лиге Чемпионов. Вероятно они потратили много сил в матче с «Барселоной». Мы можем доставить им большие неудобства. Мы хотим взять три очка. Этот матч много значит для нас.

Мы не можем полностью расслабиться после выхода из зоны вылета, это было бы ошибкой. Мы хотим продолжать двигаться вперёд. На этой неделе мы разработали план на игру, посмотрим на то, как это отразится на игре», — приводит слова Силвы официальный сайт «Монако».

Матч «Монако» — «Лион» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Начало встречи — 23:00 мск.