Канчельскис: Погба – не лидер

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчелькис в преддверии встречи манкунианцев с «Ливерпулем» в матче 27-го тура чемпионата Англии поделился мнением о Поле Погба.

«Каждый говорит о Поле Погба и о том, как он проявляет себя в больших матчах. Вот и посмотрим на это против «Ливерпуля». Это будет большое дерби против превосходной команды.



В данный момент он — не лидер. В прошлом у нас были игроки вроде Роя Кина, Стива Брюса и Эрика Кантона. Вот это лидеры. В данный момент у «Манчестер Юнайтед» нет таких лидеров», — цитирует Канчельскиса fapl со ссылкой на 888sport.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере завтра, 24 февраля. Начало встречи — в 17:05 мск.