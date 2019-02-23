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Кевин-Принс Боатенг не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Севильей»

Кевин-Принс Боатенг не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Севильей»
Футбол / Испания

«Барселона» огласила заявку команды на матч 25-го тура испанской Примеры с «Севильей». Встреча команд состоится сегодня, 23 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг не был включён в состав каталонской команды на предстоящий матч.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Роберто, Видаль, Юмтити, Аленья, Пенья.

«Барселона» набрала 54 очка в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (37) располагается на 4-м месте в таблице испанской Примеры.

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