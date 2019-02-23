Хавьер Эрнандес стал первым мексиканцем, забившим 50 мячей в АПЛ

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес забил 50-й мяч в английской Премьер-лиге. Юбилейный гол Эрнандес забил в матче 27-го тура АПЛ с «Фулхэмом», завершившемся со счётом 3:1.

Автором первого гола стал нападающий «Фулхэма» Райан Бабель на 3-й минуте. В середине первой половины Хавьер Эрнандес сравнял счёт. На 40-й минуте мяч забил защитник «молотобойцев» Исса Диоп. Точку в игре поставил хавбек хозяев Майкл Антонио в компенсированное время второго тайма.

30-летний форвард стал первым мексиканцем, забившим 50 мячей в АПЛ. В Англии Эрнандес выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2010 по 2015 год, а в 2017-м подписал контракт с «Вест Хэмом».

В текущем сезоне форвард принял участие в 19 матчах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

«Вест Хэм» в 27 турах набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.