Видич посетил тренировку «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич посетил тренировку клуба на базе в Каррингтоне. 37-летний серб поддержал бывших одноклубников перед матчем 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится в воскресенье, 24 февраля.

В общей сложности Видич провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 300 матчей. В «твиттере» «МЮ» появились фотографии серба с соотечественником Неманьей Матичем и исполняющим обязанности главного тренера клуба Уле-Гуннаром Сульшером.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Юнайтед»

Видич будет работать на матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» экспертом на канале Sky Sports. О завершении футбольной карьеры сербский защитник объявил в январе 2016 года.

«Манчестер Юнайтед» с 51 набранным очком занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль», набрав 65 очков, располагается на втором месте. 65 очков также набрал лидирующий «Манчестер Сити», но горожане провели на один матч больше.