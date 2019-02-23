Мать Рабьо больше не будет агентом игрока

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо решил сменить агента, сообщает Sport.es.



Напомним, представителем 23-летнего французского футболиста была его мать, Вероника Рабьо. По информации источника, именно действия агента Рабьо привели к тому, что полузащитник не смог перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно.



Напомним, каталонская команда предлагала за трансфер Рабьо € 40 млн, однако переговоры сорвались. На данный момент у французского футболиста есть договорённость с «Барселоной» о переходе ближайшим летом, но никакие документы по-прежнему не подписаны. Контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает в июне и он отказался продлевать соглашение. За это руководство парижского клуба перевело Рабьо в дублирующий состав.



В нынешнем сезоне Рабьо в 14 матчах французского национального чемпионата забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Источник: Рабьо не сомневается в переходе в «Барселону»