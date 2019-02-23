«Севилья» — «Барселона»: видеотрансляция начнётся в 18:15

Сегодня, 23 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится матч 25-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» будет вести видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный рефери – Даниэль Юсте Кероль.

«Барселона», набрав в 24 матчах 54 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры. Каталонцы опережают «Атлетико», идущий на втором месте, на 7 очков. «Севилья», в 24 турах набрав 37 очков, — на четвёртом месте.

Матч первого круга «Барселона» — «Севилья» завершился победой каталонцев со счётом 4:2. Также команды в нынешнем сезоне встречались в 1/4 финала Кубка Испании. Победу по сумме двух встреч одержала «Барса».