«Эвертон» выплатит «Уотфорду» £ 4 млн за переход тренера Силвы

«Эвертон» и «Уотфорд» уладили конфликт, возникший из-за перехода португальского специалиста Марку Силвы.



Напомним, ранее «Уотфорд» обратился с жалобой в АПЛ в связи с неэтичным поведением «Эвертона» при переманивании к себе тренера. Клубы смогли избежать предварительного расследования инцидента. «Эвертон» согласился выплатить «Уотфорду» £ 4 млн (около € 4,6 млн) в качестве компенсации.



«Уотфорд» и «Эвертон» могут подтвердить, что достигли мирового соглашения в связи с переходом специалиста Марку Силвы в прошлом году", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Уотфорда».



«Эвертон» набрал 33 очка в 27 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (40) — на 7-м месте в таблице АПЛ.