ЦСКА — «Уфа»: онлайн-трансляция матча начнётся 23 февраля в 18:00

Сегодня, 23 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский ЦСКА и «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В настоящий момент ЦСКА находится в испанском городе Кампоамор, где проводит третий командный сбор и готовится к возобновлению сезона. Сегодня подопечные Виктора Гончаренко проведут заключительный товарищеский матч, после чего отправятся в Москву.



ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» сыграют с тульским «Арсеналом». Ранее стало известно, что «Арсеналу» запретили проводить матчи РПЛ на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния газона. Таким образом, матч «Арсенал» — ЦСКА, который должен был состояться в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта, будет проведён на другой арене.